Горячая штучка: Ким Кардашьян поддержала сестру сексуальным фото

Ким Кардашьян поддержала сестру пикантным фото / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян необычным образом решила поддержать запуск нового бизнес-проекта своей сестры Кортни - интернет-сайта Poosh,который будет посвящен стилю жизни и содержать практические советы для женщин.

38-летняя звезда в Instagram показала фото, на котором она позирует в серебристом сдельном купальнике, который едва прикрывает аппетитную фигуру Ким. Создается впечатление, что одно лишнее движение, - и грудь жены Канье Уэста вырвется из тесного плена купальника.

Образу Кардашьян придает пикантности влажный вид ее кожи, сияющий блеск на ногах и мокрые волосы.

Меньше чем за сутки поклонники оценили фото ким в 1,2 миллиона лайков, одарив ее в комментариях комплиментами и позавидовав ее супругу.

Ким Кардашьян покрасовалась в сексуальном купальнике / instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян шокировала сеть нелепым откровенным нарядом.