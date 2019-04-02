"Не узнал вас без одежды": Никитюк ошеломила поклонников голыми фото из ванной

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк выложила в Instagram довольно пикантные фото.

На снимках артистка изображена в ванне, прикрыв наиболее откровенные места белой пеной. Причем на втором снимке Леся украсила свое лицо пенными усами.

"1 или 2? Голосуйте. Если 2, отращиваю и хожу завтра целый день", – подписана снимки Леська.

Фотография "усатой" Никитюк, судя по отзывам, понравилась поклонникам больше.

"Знаю, что нельзя делать комплимент девушке про ее усы, какие бы они красивые не были... Но выбор очевиден – 2", – пишет vitya23232324.

"Носи усы, носи не сцы", – советует just_gumina.

"Венера из пены!" – хвалит ведущую jeangritsfeldt. А dianabachuryna вторит ей: "Ты по-всякому неотразима".

"Не узнал вас без одежды", – признался rafael.kilin.

Ранее Леся Никитюк восхитила сеть необычным нарядом. Ведущая показала пикантный образ.

Напомним, Леся Никитюк удивила сеть необычным фото с отдыха. Ведущая покрасовалась с нестандартными крыльями за спиной.