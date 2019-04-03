С голым торсом и на каблуках: Кончита Вурст шокировала публику эпатажным нарядом

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст (настоящее имя Том Нойвирт), которая призналась, что у нее ВИЧ, появилась на публике в скандально откровенном образе.

Знаменитость появилась на красной дорожке премии "Золотая камера" в Берлине в эпатажном костюме и с полуголым торсом.

Вурст покрасовался в черных штанах с высокой посадкой, в ботфортах на высоком каблуке, кожаном корсете и перчатках. Оголенный торс артистки украшала массивная серебряная связка цепей

Кроме того, певица распрощалась с длинными волосами, и предстала со стильной короткой прической и неизменной бородой.

Ранее Кончита Вурст шокировала сеть новым имиджем.