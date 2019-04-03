"Без трусиков?": Настя Каменских взволновала фанатов фото в полупрозрачном белье

Настя Каменских похвасталась аппетитными формами / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских вызвала жаркие обсуждения в комментариях под своим откровенным фото.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок из ванной комнаты, на котором она запечатлена у зеркала в белом кружевном белье необычного кроя. Образ она дополнила ярким макияжем и укладкой.

Не только поклонники отреагировали на жаркое фото певицы, не смог удержаться от комментария и Потап, с которым артистке уже не первый год приписывают роман. Он лаконично оставил под кадром розове сердечко.

"Красивые шортики", "Потапчику повезло конечно, Настя красотка!", "Тело классное и под прозрачными шортиками тоже все хорошо", "Без трусиков?", "Сама красота!! Дико прекрасная красота! Бешеная сексуальность!", - писали юзеры.

Настя Каменских покрасовалась в нижнем белье / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских завела сеть сексуальным фото.