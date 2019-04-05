"Попу не мешало бы подкачать": Maruv покрасовалась в пикантной позе на фото со сьемок клипа

5 апреля 2019, 04:27

Артистка уже 5 апреля выпустит клип на песню Siren Song.

Марув
Марув показала провокационный кадр / instagram.com/maruvofficial

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, показала пикантное фото со сьемок клипа на песню Siren Song.

Судя по фото, которым поделилась на своей странице в Instagram Maruv, видео получится очень жарким. На черно-белом снимке певица запечатлена с танцовщицей, одетая в черный боди, демонстрируя свои ягодицы.

Поклонники по-разному отреагировали на смелое фото: одни возмутились такому провокационному виду певицы, отметив, что над своей физической формой ей еще стоит поработать, а другие же расхвалили ягодицы Maruv.

"Зачем выходить на сцену как девочки из эскорт-услуг? Женщины уже совсем стыд потеряли", "Попу не мешало бы подкачать...", "У блонды багажник поярче будет", "Ух, какие попки!", "Что хорошего, не понимаю, одни сраки гуляют по сцене. Слава Богу, что отстранили вас от Евровидения", - писали юзеры.

Марув
Марув похвасталась оголенными ягодицами / instagram.com/maruvofficial

Ранее Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Maruv
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:27
"Попу не мешало бы подкачать": Maruv покрасовалась в пикантной позе на фото со сьемок клипа
03:43
Порошенко в Украине воссоздает точную модель России — экс-депутат Госдумы Видео
03:37
Психологи рассказали, как в супружеской жизни поддерживать уровень страсти и секса
02:58
Стала известна серьезная опасность аскорбинок Видео
02:04
Молодежь все реже занимается сексом, побив 30-летний рекорд
01:31
Почему вредно спать с незашторенными окнами
00:56
"Какая молоденькая": известная украинская певица покорила сеть фото в бикини
00:20
Без заборов и стен: как Зеленский сотворил политическое чудо мнение
04 апреля, четверг
23:43
"Все очень непросто": Супрун сказала, где и как положено проводить анализы на алкоголь и наркотики
23:23
"Когда наши танки въедут в Москву": Омелян рассказал, когда и как посетит столицу РФ
23:10
ВСУ испытали обновленные боевые ракеты: опубликовано впечатляющее видео Видео
22:40
ЦИК в резком тоне вынес вердикт по поводу дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском
22:35
"Москва не решает": в НАТО не считают провокацией желание соседей РФ вступить в Альянс
21:49
Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы Видео
21:23
"Свингер-пати и секс втроем": Потап разоткровенничался об интимной жизни - опубликовано видео Видео
21:12
В ЦИК одернули Порошенко и Зеленского из-за дебатов и напомнили о "незаконной агитации" Видео
20:53
"Арбитр и гарант дебатов": Аласания напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении законов
20:38
Как Байден шантажировал Порошенко из-за наживавшегося на Украине сына мнение
20:25
"Гарант" на дебатах: у Тимошенко ответили на предложение Зеленского Видео
20:18
У Зеленского рассказали, почему выдвинули высокие требования к дебатам с Порошенко
19:57
"Грудь мою общупала": Волочкова взъелась на Собчак из-за фаллоимитатора Видео
19:54
"Символический акт": Яценюк объяснил, почему в Киеве переименовали улицу в честь Маккейна
19:37
"Этот креативный перепихон нравится все больше": соцсети - о приглашении Тимошенко быть ведущей дебатов
19:26
"Попасть пальчиком в нос": врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании Видео
18:50
Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко Видео
18:46
У Зеленского призвали Порошенко вместо Олимпийского сдать анализы в другом месте
18:07
Социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Порошенко и Зеленским
17:57
Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу
17:40
Российский телеканал "откусил" часть Украины на карте
17:32
В штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты
17:03
"Помогу в экстремальной ситуации": Охлобыстин попытался потроллить Зеленского
16:58
"Зацементированный курс": у Зеленского рассказали о внешнеполитическом направлении Видео
16:54
В Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна
16:36
Умер подрывник авто украинского разведчика, стали известны детали покушения Видео
16:21
Георгий Данелия умер: лучшие фильмы и высказывания режиссера об Украине Видео
16:02
В НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским Видео
15:59
Анализы в медпункте и оцепление из Нацгвардии: У Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском
15:51
Благовещенская соль: в чем помогает и как приготовить
15:25
Стала известна причина смерти Данелии
15:20
СМИ узнали, где похоронят Алексея Булдакова
15:01
"Ты подонок, мразь и вор": бизнесмен пожаловался на давление после поста о сыне Гладковского Видео
15:00
Maruv выступила на юбилее российского продюсера – приверженца Путина Видео
14:54
Умер великий Георгий Данелия Видео
14:47
Сборная Украины поднялась на три ступеньки в новом рейтинге ФИФА Видео
14:10
Зеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе Видео
14:05
Трое взрослых и ребенок: на Днепропетровщине угорела семья
14:03
Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди Видео
13:54
Дебаты на Олимпийском: свою позицию высказали ЦИК и НОТУ Видео
13:48
От дебатов Порошенко и Зеленского выигрывает вся Украина мнение
13:42
В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться