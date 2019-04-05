"Попу не мешало бы подкачать": Maruv покрасовалась в пикантной позе на фото со сьемок клипа

Марув показала провокационный кадр / instagram.com/maruvofficial

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, показала пикантное фото со сьемок клипа на песню Siren Song.

Судя по фото, которым поделилась на своей странице в Instagram Maruv, видео получится очень жарким. На черно-белом снимке певица запечатлена с танцовщицей, одетая в черный боди, демонстрируя свои ягодицы.

Поклонники по-разному отреагировали на смелое фото: одни возмутились такому провокационному виду певицы, отметив, что над своей физической формой ей еще стоит поработать, а другие же расхвалили ягодицы Maruv.

"Зачем выходить на сцену как девочки из эскорт-услуг? Женщины уже совсем стыд потеряли", "Попу не мешало бы подкачать...", "У блонды багажник поярче будет", "Ух, какие попки!", "Что хорошего, не понимаю, одни сраки гуляют по сцене. Слава Богу, что отстранили вас от Евровидения", - писали юзеры.

Марув похвасталась оголенными ягодицами / instagram.com/maruvofficial

Ранее Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве.