"Грудь мою общупала": Волочкова взъелась на Собчак из-за фаллоимитатора

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова / Утро

Скандальная балерина Анастасия Волочкова назвала телеведущую Ксению Собчак "ехидной и бессовестной".

Такую реакцию балерины вызвало поведение Собчак в ее доме при записи интервью. При этом ведущая без ведома Волочковой зашла в ее спальню в поисках мужского присутствия и наткнулась на некий неприличный предмет.

Судя по словам Волочковой, этим предметом оказался фаллоимитатор.

"Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе… А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и лайков. Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, ехидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее.

Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе.. Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ!!!

А вы пустили бы такого человека в дом, оказав доверие? А в программе ее будете участвовать? Какое мерзкое ощущение на душе.. Простите.. Верю, вы понимаете.. А Собчак могу сказать: Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор.... Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала", - написала Волочкова в своем Instagram.

Напомним, ранее Волочкова осталась недовольна тем, что Собчак тискала ее грудь.