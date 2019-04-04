"Свингер-пати и секс втроем": Потап разоткровенничался об интимной жизни - опубликовано видео

Потап / Instagram музыканта

Известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) сделал признание, касающееся интимной сферы своей жизни.

В YouTube-программе "Слава+", куда Потапенко пришел с коллективом Mozgi (в котором он выступает после приостановления проекта "Потап и Настя Каменских, он признался, что занимался сексом втроем. Более того, во время блиц-опроса "Было или не было" Потап на вопрос, посещал ли он свингер-вечеринки, поднял и табличку "Было", и табличку "Не было".

Напомним, ранее Потап ответил на вопрос о личной жизни. До этого стало известно, что он и коллектив Mozgi были номинированы на престижную мировую премию