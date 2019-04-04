"Свингер-пати и секс втроем": Потап разоткровенничался об интимной жизни - опубликовано видео

4 апреля 2019, 21:23

Исполнитель стал гостем популярного YouTube-проекта.

Потап
Потап / Instagram музыканта

Известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) сделал признание, касающееся интимной сферы своей жизни.

В YouTube-программе "Слава+", куда Потапенко пришел с коллективом Mozgi (в котором он выступает после приостановления проекта "Потап и Настя Каменских, он признался, что занимался сексом втроем. Более того, во время блиц-опроса "Было или не было" Потап на вопрос, посещал ли он свингер-вечеринки, поднял и табличку "Было", и табличку "Не было".

Напомним, ранее Потап ответил на вопрос о личной жизни. До этого стало известно, что он и коллектив Mozgi были номинированы на престижную мировую премию

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Потап секс группа Mozgi Алексей Потапенко Свингеры
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:35
"Москва не решает": в НАТО не считают провокацией желание соседей РФ вступить в Альянс
21:49
Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы Видео
21:23
"Свингер-пати и секс втроем": Потап разоткровенничался об интимной жизни - опубликовано видео Видео
21:12
В ЦИК одернули Порошенко и Зеленского из-за дебатов и напомнили о "незаконной агитации" Видео
20:53
"Арбитр и гарант дебатов": Аласания напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении законов
20:38
Как Байден шантажировал Порошенко из-за наживавшегося на Украине сына мнение
20:25
"Гарант" на дебатах: у Тимошенко ответили на предложение Зеленского Видео
20:18
У Зеленского рассказали, почему выдвинули высокие требования к дебатам с Порошенко
19:57
"Грудь мою общупала": Волочкова взъелась на Собчак из-за фаллоимитатора Видео
19:54
"Символический акт": Яценюк объяснил, почему в Киеве переименовали улицу в честь Маккейна
19:37
"Этот креативный перепихон нравится все больше": соцсети - о приглашении Тимошенко быть ведущей дебатов
19:26
"Попасть пальчиком в нос": врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствовании Видео
18:50
Зеленский предложил Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Порошенко Видео
18:46
У Зеленского призвали Порошенко вместо Олимпийского сдать анализы в другом месте
18:07
Социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Порошенко и Зеленским
17:57
Новая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу
17:40
Российский телеканал "откусил" часть Украины на карте
17:32
В штабе Зеленского прокомментировали согласие Порошенко на дебаты
17:03
"Помогу в экстремальной ситуации": Охлобыстин попытался потроллить Зеленского
16:58
"Зацементированный курс": у Зеленского рассказали о внешнеполитическом направлении Видео
16:54
В Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна
16:36
Умер подрывник авто украинского разведчика, стали известны детали покушения Видео
16:21
Георгий Данелия умер: лучшие фильмы и высказывания режиссера об Украине Видео
16:02
В НОТУ назвали имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским Видео
15:59
Анализы в медпункте и оцепление из Нацгвардии: У Порошенко рассказали о его дебатах с Зеленским на Олимпийском
15:51
Благовещенская соль: в чем помогает и как приготовить
15:25
Стала известна причина смерти Данелии
15:20
СМИ узнали, где похоронят Алексея Булдакова
15:01
"Ты подонок, мразь и вор": бизнесмен пожаловался на давление после поста о сыне Гладковского Видео
15:00
Maruv выступила на юбилее российского продюсера – приверженца Путина Видео
14:54
Умер великий Георгий Данелия Видео
14:47
Сборная Украины поднялась на три ступеньки в новом рейтинге ФИФА Видео
14:10
Зеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе Видео
14:05
Трое взрослых и ребенок: на Днепропетровщине угорела семья
14:03
Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди Видео
13:54
Дебаты на Олимпийском: свою позицию высказали ЦИК и НОТУ Видео
13:48
От дебатов Порошенко и Зеленского выигрывает вся Украина мнение
13:42
В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона
13:35
В Киеве подорвали авто украинского разведчика: момент взрыва попал на видео Фото Видео
13:25
Спустя 9 дней Макгрегор передумал и решил вернуться на ринг Видео
13:06
Зеленский анонсировал свой первый указ на посту президента Украины Видео
12:50
Кремль очень боится Зеленского — экс-депутат Госдумы Видео
12:47
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и Бумбокс представили совместную песню Видео
12:25
Камалия вызвалась спеть гимн Украины на дебатах Зеленского и Порошенко Видео
12:06
Гриценко заявил, что определился со своим отношением к Порошенко
12:01
Мороз и солнце: прогноз погоды на пятницу обещает украинцам нюансы Видео
11:55
Дебаты Зеленский — Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019 Видео
11:53
"Свистите, если что": Притула предложил провести дебаты Зеленского и Порошенко
11:35
Баттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушать мнение
11:32
Вступление Украины в НАТО необходимо не только Киеву, но и Альянсу - Яценюк
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться