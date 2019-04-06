"Бомба": Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье

Настя Каменских похвасталась формами в огненном платье / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских вызвала фурор среди поклонников новым фото.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок со сьемок ремикса на песню Peligroso. Певица покрасовалась в смелом красном платье с высоким разрезом. Певица красиво подкинула подол платья, и на фото вышло так, что ее наряд выглядит, как распустившийся цветок.

Поклонники расхвалили певицу, засыпав ее комплиментами.

"Очень красивое платье. Будто сексуальный цветок распускается", "Изумительное фото", "Прикольно, на цветок похоже", "Огонь. Фигура бомба", "Ослепительная", - писали юзеры.

Настя Каменских покрасовалась в смелом платье / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских взволновала фанатов фото в полупрозрачном белье.