"Я заболел": Леонтьев отменил концерты по состоянию здоровья

Леонтьев отменил концерты, сославшись на простуду / Фото: Instagram/Валерий Леонтьев

Российский певец Валерий Леонтьев отменил концерты по причине болезни.

"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске", - написал 70-летний исполнитель в Instagram.

Леонтьев добавил, что мед и малина для лечения у него есть и пожелал своим поклонникам здоровья.

Подписчики певца в комментариях в огромных количествах начали писать пожелания скорейшего выздоровления и предположили, что Леонтьев подхватил весеннюю простуду. Однако исполнитель причину серьезного недомогания не озвучил.

"Берегите себя! Вы нам очень нужны", "Выздоравливайте, пожалуйста! Мы Вас очень любим!", "Будем ждать с новыми силами!", "Выздоравливайте для себя, а не для концертов", "Весенняя простуда, поэтому нужно будет серьезно пролечиться. Желаю быстрее поправиться, ждем новостей", " Вы сильный и очень крепкий мужчина! В такой форме прекрасной! Обожаю вашу харизму!" – написали интернет-пользователи.

Напомним, Леонтьев удивил сеть своим внешним видом. Поклонники обвинили его в злоупотреблении услугами пластического хирурга.