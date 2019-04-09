"Какой озорной образ": Даша Астафьева завела сеть пикантными фото с концерта

Певица покрасовалась в необычном боди и с обьемной прической.
Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA удивила поклонников необычным образом с концерта в одном из столичных ресторанов.
На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость на серии фото покрасовалась с пышными афро-кудрями и в корсете с крупными черными бусинами.
Поклонникам образ певицы понравился, и они оставили ей десятки комплиментов.
"Ох уж эти ножки", "Какой озорной образ", "Безумно красивая", "Прям королева", - писали юзеры.
Ранее Даша Астафьева покорила сеть новой прической.