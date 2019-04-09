"Какой озорной образ": Даша Астафьева завела сеть пикантными фото с концерта

9 апреля 2019, 04:41

Певица покрасовалась в необычном боди и с обьемной прической.

Даша Астафьева
Даша Астафьева показала пикантные фото с выступления / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA удивила поклонников необычным образом с концерта в одном из столичных ресторанов.

На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость на серии фото покрасовалась с пышными афро-кудрями и в корсете с крупными черными бусинами.

Поклонникам образ певицы понравился, и они оставили ей десятки комплиментов.

"Ох уж эти ножки", "Какой озорной образ", "Безумно красивая", "Прям королева", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева покорила сеть новой прической.

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Даша Астафьева
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