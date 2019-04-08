В откровенном боди на пилоне: в новом клипе Дженнифер Лопес поразила пикантным танцем

49-летняя певица продемонстрировала аппетитные формы в новом видео.
Популярная американская поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес представила новый клип на песню Medicine, записанную с американским рэпером French Montana.
Видео появилось на официальном YouTube-канале 49-летней артистки.
В ролике певица меняет несколько соблазнительных образов: то она ковбойша с глубоким декольте, то красуется в черном платье с откровенными вырезами, то вовсе танцует на пилоне в белоснежном пикантном боди. Отметим, что умения танцевать на пилоне она приобрела во время сьемок для фильма Hustlers, где певица играет экс-стриптизершу Рамону.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж.