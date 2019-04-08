В откровенном боди на пилоне: в новом клипе Дженнифер Лопес поразила пикантным танцем

Дженнифер Лопес станцевала на пилоне в новом клипе / youtube.com/Jennifer Lopez

Популярная американская поп-певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес представила новый клип на песню Medicine, записанную с американским рэпером French Montana.

Видео появилось на официальном YouTube-канале 49-летней артистки.

В ролике певица меняет несколько соблазнительных образов: то она ковбойша с глубоким декольте, то красуется в черном платье с откровенными вырезами, то вовсе танцует на пилоне в белоснежном пикантном боди. Отметим, что умения танцевать на пилоне она приобрела во время сьемок для фильма Hustlers, где певица играет экс-стриптизершу Рамону.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж.