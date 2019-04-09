"Возбуждает": Алина Гросу похвасталась пышной грудью

Украинская певица Алина Гросу похвасталась снимками со смелой фотосессии.

Исполнительница на своей странице в Instagram показала три фото, на которых она запечатлена в рваных джинсах и боди с глубоким декольте. Приглушенный свет и пикантные позы добавили эротизма снимкам.

"Как со старых постеров", - подписала фото певица.

Подписчики признались, что каждая из трех фото им понравилась, и их взволновал такой смелый образ.

"Грудь у тебя конечно шикарная", "Ты просто бомба!", "Алинка, ты просто космически красивая. Я помню, когда ты еще маленькой девочкой становилась звездочкой, а теперь просто глаза оторвать нельзя. У тебя хороший стиль. Не слишком много эротизма, но при этом возбуждает любая фотография", "Ох*енная", - писали юзеры.

Ранее Алина Гросу шокировала сеть внешним видом.