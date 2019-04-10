"Обалденные сиси": звезда Танцев со звездами эротично подвигалась в полупрозрачном платье

Анастасия Кумейко зажигательно станцевала у холодильника / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу Танцы со звездами DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала фанатов своей постоянной рубрикой в Instagram – танцами у холодильника.

Знаменитость выложила ролик, на котором она сексуально двигается в черном полупрозрачном платье на голое тело. Благодаря нереально глубокому декольте ниже пупка, поклонники смогли рассмотреть очертания груди Кумейко.

"Занятное платьюшко", "Наконецто обалденные сиси", "Эффектно", "Мог бы смотреть на это весь день!", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко покорила сеть полуголым фото.