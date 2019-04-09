Голая и окровавленная звезда Дома-2 устроила разборки с мужем: опубликовано видео 18+

Антон Гусев и Виктория Романец / Стархит

В Сеть попало видео кровавого конфликта в семье участников российского реалити-шоу-"долгостроя" Дом-2 Виктории Романец и Антона Гусева.

В ролике полностью голая женщина оскорбляет мужа. При этом на кровати в спальне, на полу в коридоре, и даже на двери - всюду пятна крови. Мало того, и сама обнаженная Романец измазана кровью.

По данным портала StarHit, женщина ревнует супруга к бывшей жене. "Вика была пьяна. Бегала по дому абсолютно невменяемая. Расцарапала Антону лицо. Кровь вокруг ее, сама поранилась. Гусев ее не избивал", – рассказал журналистам друг семьи Сергей.

Внимание, нижеследующее видео не рекомендуется для просмотра лицами, моложе 18 лет

Напомним, ранее экс-участник реалити-шоу Гоген Солнцев рассказал о том, что после Дома-2 многие участницы уходят в сферу оказания интимных услуг. До этого бывшая звезда Дома-2 Алена Водонаева потрясла ягодицами в откровенном боди.