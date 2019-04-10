Ани Лорак засветила кружевное белье, опубликовано фото

10 апреля 2019, 08:15

Снимок, размещенный певицей в соцсети, менее чем за сутки собрал свыше 100 тысяч лайков.

Ани Лорак сверкнула кружевным бельем
Ани Лорак похвасталась кружевным бельем / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала фотографию, на которой из-под одежды видно ее кружевное белье.

Соблазнительный снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 107 тысяч лайков.

Исполнительница позировала с распущенными волосами в темных штанах и в светлой рубашке. Из-под рубашки видно черное кружевное белье.

Ани Лорак лаконично подписала сексуальное фото — поставила смайл в виде сердечка.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали снимок. "Идеал…", — считает atilmalk. "Убийственная красота", — написала lesailesdeleternite. "Стильная и шикарная женщина!..", — поделилась мнением schneider.elena.

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Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.  

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Ани Лорак белье
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