Звезде сериала Кухня – 40: самые пикантные фото актрисы

Звезда сериала Кухня, российская актриса Елена Подкаминская 10 апреля отмечает 40-летие.

После того, как Елена сыграла роль Виктории Гончаровой в сериале Кухня, она обрела невероятную популярность. Помимо таланта актрисы, поклонников привлекал и ее внешний вид. В 2013 году Подкаминская появилась на обложке мужского журнала Maxim – она продемонстрировала свою стройную фигуру в сексуальном нижнем белье.

Главред предлагает вспомнить интересные факты биографии артистки, и рассмотреть ее самые эротичные фото.

Подкаминская родилась в Москве в семье музыкантов. Еще в школе на маленькую Лену стали обращать внимание все мальчишки, и влюблялись в нее толпами.

"Помню, как-то на школьном вечере сразу два мальчика пригласили меня на танец. И потом задиристо стали выяснять отношения, кто же все-таки будет со мной танцевать. Свои эмоции в тот момент я не помню: то ли это была гордость или, может быть, страх. Но сам факт меня поразил", - рассказывала актриса.

В 2001 году Елена окончила Театральный институт имен Бориса Щукина, после – работала в Театре Сатиры.

Широкую популярность принесли актрисе съемки в ситкоме "Кухня", в котором она сыграла Виктория Гончарову. Эта роль в популярном сериале превратила ее в звезду.

"Мне дорого, что люди, узнав меня через „Кухню", приходят потом на мои спектакли, чтобы познакомиться ближе. Это новая для меня тема — связь с телезрителями, которая появилась в последнее время. И откровенно скажу — я потрясена… Популярность пришла ко мне вовремя, в правильном возрасте. Меня это не расслабляет, не сносит голову. Зрительская любовь и симпатия просто насыщают меня добром и теплом", - признавалась Подкаминская.

Первым мужем актрисы стал Александр Пляцевой – ему она родила дочь Полину. Однако, вскоре брак пары распался.

В 2018 году актриса тайно вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, от которого в августе 2017 года родила дочь Еву. Подкаминская не привыкла хвастаться личной жизнью в соцсетях, и тщательно скрывает членов семьи от любопытных глаз.

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