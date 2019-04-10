"Ходячий секс": Настя Каменских взволновала фанатов пикантным фото

Певица сексуально приоткрыла рот, томно смотря в камеру.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских показала яркое фото, которое вызвало бурную реакцию ее поклонников.
31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок со сьемок ремикса на песню Peligroso с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto. Певица покрасовалась в серебристом мини-платье с глубоким декольте. Каменских сексуально приоткрыла рот, и томно взглянула в камеру.
Подписчики отметили, что в таком платье Каменских выглядит неотразимо, и засыпали ее комплиментами за такое восхитительное фото.
"В таком образе ее хочется тр*хнуть", "Просто ходячий секс", "Сколько страсти на фото", "Другое дело! В коктейльном платье просто неотразима!", "Горячая пантера", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье.