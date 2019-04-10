В полупрозрачной майке на голое тело: 52-летняя Холли Берри покорила сеть откровенным фото

Холли Берри похвасталась фигурой в полупрозрачной майке / instagram.com/halleberry

Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", покорила сеть пикантным фото.

На снимке, который 52-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она запечатлена сидит на полу, скрестив ноги в длинной белой майке на голое тело, сквозь полупрозрачную ткань просвечиваются очертания груди Берри и ее соски.

"Одевайся для себя, и больше ни для кого другого", - подписала кадр актриса.

Снимок набрал более 200 тысяч лайков, и около трех тысяч восторженных комментариев.

Холли Берри покрасовалась без нижнего белья / instagram.com/halleberry

Ранее Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3.