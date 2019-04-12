"Шикарная рыжая бестия": Слава Каминская показала пышную грудь в купальнике

Певица покрасовалась в пляжном наряде с леопардовым принтом.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала пикантное фото, которым восхитились ее поклонники.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена на фоне зелени в стильном купальнике с леопардовым принтом. Особой пикантности кадру прибавляет то, что купальник благодаря глубокому декольте практически оголяет грудь певицы.
"Телочку вам в ленту", - шутливо подписала фото певица.
Подписчики отметили, что для матери двоих детей, у Каминской фигура просто сногсшибательная.
"Как можно быть такой прекрасной?", "Сплошной секс", "Мама двоих детей, это нереально просто", "Шикарная рыжая бестия", "Как же вам идет леопард", - писали юзеры.
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