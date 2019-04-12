"Шикарная рыжая бестия": Слава Каминская показала пышную грудь в купальнике

Слава Каминская покрасовалась в стильном купальнике / nstagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала пикантное фото, которым восхитились ее поклонники.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена на фоне зелени в стильном купальнике с леопардовым принтом. Особой пикантности кадру прибавляет то, что купальник благодаря глубокому декольте практически оголяет грудь певицы.

"Телочку вам в ленту", - шутливо подписала фото певица.

Подписчики отметили, что для матери двоих детей, у Каминской фигура просто сногсшибательная.

"Как можно быть такой прекрасной?", "Сплошной секс", "Мама двоих детей, это нереально просто", "Шикарная рыжая бестия", "Как же вам идет леопард", - писали юзеры.

Слава Каминская показала пышный бюст / instagram.com/babaslavka

Ранее Слава Каминская шокировала фанатов истощенным видом.