"Потап сделал предложение?": Настя Каменских заинтриговала сеть "свадебным" платьем

11 апреля 2019, 13:07

Певица покрасовалась в пышном наряде с откровенным декольте и вырезом до бедра.

  • Настя Каменских PR-служба певицы
  • Настя Каменских instagram.com/kamenskux
  • Настя Каменских instagram.com/kamenskux
  • Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских восхитила фанатов нарядом на вечере премьер с Екатериной Осадчей, который состоялся в дворце Украина.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимки и видео, на которых она запечатлена в пышном белом платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

На сцене артистка представила украиноязычный трек Обіцяю, посвященный ее тайному возлюбленному. В конце апреля состоится премьера новой песни и клипа.

Отметим, что поклонники сначала приняли наряд артистки за свадебный, и в комментариях к фото и видео стали обсуждать, кто же является избранником Каменских.

"Просто феерично, красотка!", "Потап сделал предложение?", "Роскошный образ", "Я уже подумал, что это свадебное платье", "Волшебное платье! Волны, волны морской пены. Как оно красиво играет воздушными воланами на гибком теле прекрасной Анастасии! Браво!", "К свадьбе готова", "Наконец-то невеста?", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских взволновала фанатов пикантным фото.

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Настя Каменских
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