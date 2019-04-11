"Без трусов опасно": Оля Полякова похвасталась формами в откровенном платье

Певица показала архивное фото со сьемок клипа.
Украинская певица Оля Полякова взволновала сеть архивным фото со сьемок клипа.
На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она позирует в подьезде, одетая в откровенное розовое платье и высокие каблуки. Под платьем нет белья, что подчеркивает высокий разрез на нем практически до талии.
"#подъезднаястрасть #амоглабыбытьподзаборная... Откуда кадр, френды?", - шутливо подписала фото певица.
Подписчики сразу же угадали, что это кадр из песни О Боже, как больно, и засыпали певицу комплиментами.
"Первая мысль-"О Боже, как больноооо"!", "Мне первая мысль пришла фильм "кто подставил кролика Роджера" напомнили там один персонаж, тоже ноги бесконечные", "Боже, у этой женщины тело есть? Или только ноги?", "В таком платье трусы лишние... А без трусов в подъезде опасно", "Какая же ты аппетитная штучка!", - писали юзеры.
Ранее Оля Полякова и экс-ВИА Гра сцепились в соцсетях из-за Зеленского.