"Снова письку выставила": Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат

Анастасия Волочкова не перестает удивлять подписчиков похабными фото / instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь решила привлечь к себе внимание публики вызывающим фото.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она продемонстрировала растяжку в вертикальном шпагате. Однако, невинный шпагат балерине удалось опошлить, надев минимум одежды: пуанты, белый боди и топ с длинными рукавами.

Отметим, что под этим фото балерина разрешила подписчикам комментировать фото, и получила очередную порцию негатива.

"Эскортница ты, а не балерина", "Настька снова письку выставила, показатель ее популярности", "Ну и фотка! Тошнит!", "Ну надень ты лосинки, зачем пи*дой светить?", "Спившаяся нимфоманка! Везде грязь вокруг этой "святой" балерины", - писали юзеры.

Анастасия Волочкова показала вызывающее фото / instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова на шоу Малахова сняла трусы.