"Снова письку выставила": Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат

Балерина похвасталась растяжкой в белом боди без штанов.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь решила привлечь к себе внимание публики вызывающим фото.
43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она продемонстрировала растяжку в вертикальном шпагате. Однако, невинный шпагат балерине удалось опошлить, надев минимум одежды: пуанты, белый боди и топ с длинными рукавами.
Отметим, что под этим фото балерина разрешила подписчикам комментировать фото, и получила очередную порцию негатива.
"Эскортница ты, а не балерина", "Настька снова письку выставила, показатель ее популярности", "Ну и фотка! Тошнит!", "Ну надень ты лосинки, зачем пи*дой светить?", "Спившаяся нимфоманка! Везде грязь вокруг этой "святой" балерины", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Волочкова на шоу Малахова сняла трусы.