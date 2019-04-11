"Какая грудь!": Надя Дорофеева покорила сеть глубоким декольте

Надя Дорофеева покорила сеть новыми фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала фото, сделанные для заставки 3-го сезона ее влога DoDo Vlog.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на котором она предстала в платье с леопардовым принтом на бретельках и глубоким декольте. Образ она дополнила собранными волосами, золотистыми аксессуарами: актуальными серьгами-кольцами, массивным ожерельем и браслетами. В макияже Дорофеева сделала акцент на яркие губы.

"Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят свое тело, а еще всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения- драгоценное. Табу, поставленные мной раньше- сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему, это и есть свобода...", - написала под фото певица.

Надя Дорофеева показала глубокое декольте / instagram.com/nadyadorofeeva

Подписчики отметили, что певице очень идут и татуировки, и леопардовый принт – мол, даже в мусорном пакете она будет выглядеть шикарно.

"Ах, какая грудь!", "Вау, очень красивая", "Для меня всегда леопардовый принт был чем-то вульгарным, но тебе он так к лицу, и ни разу не вульгарно! Восторг", "Да ты вишенка просто! Ты вишенка на тортике", "Тебе идут татуировки. Круто смотрится", "Тигрица", - писали юзеры.

Надя Дорофеева покрасовалась в облегающем платье / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева эротично станцевала на премии Yuna-2019.