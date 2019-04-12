"Красиво не получилось": Ивлеева призналась, как лишилась девственности

Ивлеева призналась, как лишилась девственности / Instagram

Известная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую украинские пограничники "завернули" на границе Украины, откровенно рассказала, как лишилась девственности.

По ее словам, это произошло с любимым человеком, но "красиво не получилось", пишет СтарХит.

"Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается", — призналась звезда.

Читайте такжеДевушка выставила на продажу девственность из-за ипотеки родителейНастя рассказала, что мужчину своей мечты встретила еще в 17 лет. Однако долго сказка не продлилась, а расставание для нее стало настоящим ударом.

"Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости. Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась, и мы возобновили общение. А буквально через неделю он сказал, что не любит меня. Это, конечно, был удар", – призналась Ивлеева.

А вот своими отношениями с рэпером Элджеем Настя более чем довольна.

Ранее Ивлеева оголилась для видео. Звезда поделилась с фанатами горячим роликом.

Также Ивлеева сделала интимное признание, заявив, что "маленький член – это приговор". Она призналась, что для нее очень важен размер полового органа партнера.

Напомним, на Настю Ивлееву и Юрия Дудя подали в суд за оскорбление Путина. Истец планирует взыскать с каждого по 50 миллионов рублей.