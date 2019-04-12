Девушка дня Instagram: украинская модель с идеальными формами Маша Мельник

Маша Мельник – модель из Киева. Девушка успешно снималась для местных брендов, в различных рекламных кампаниях, в 2015 году снялась в клипе Маркуса Ривы, а в 2017 стала моделью на показе Андре Тана.

Маша обладает идеальными модельными параметрами: 81-59-89 при росте в 178 сантиметров. Кроме того, девушка еще и талантлива – она играет на пианино и поет.

Сейчас Мария переехала в США, проживает в Лос-Анджелесе, активно занимаясь своей модельной карьерой.