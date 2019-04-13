"Все наружу для народа": Глюкоза разозлила сеть откровенным фото в стиле Бузовой

Глюкоза похвасталась фигурой в белье / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вызвала бурную реакцию поклонников откровенным фото в белье.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в полупрозрачном кружевном боди белого цвета. Наряд певицы не оставил простора для воображения: отчетливо видны очертания ее груди.

"Скучали?", - подписала кадр певица.

Подписчики возмутились такому пикантному фото, указав на то, что в этом боди певице стоит показываться исключительно мужу. Кроме того, Глюкозу сравнили с Ольгой Бузовой, которая является любительницей посветить формами в полупрозрачных нарядах.

"Просто неприлично! Если чего-то в жизни не хватает, разберитесь с мужем! Счастливые и умные женщины совсем другим гордятся", "Не будьте Бузовой-2, одной неадекватной хватает... Уважение пропадает после таких фото... Все и так видят вашу фигурку, зачем голой-то фоткаться? Такое только для мужа можно одевать", "Ничего нового, голая Глюкоза", "Скоро голые будут фото закидывать", "Скоро голая появится, все наружу для народа", "Зачем так вульгарно, фу", - писали юзеры.

Глюкоза нарвалась на критику фанатов из-за откровенного наряда / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза ошарашила сеть полуголым видом.