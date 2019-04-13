Участница Танцев со звездами покорила сеть фото в полупрозрачном нижнем белье

Анастасия Кумейко похвасталась фигурой в нижнем белье / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу Танцы со звездами DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала фанатов новым откровенным фото.

Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном кружевном нижнем бель, сером тренче и бордовых кроссовках.

"Ну и погодка. Все взяла, а зонтик забыла", - шутливо подписала фото Кумейко.

Поклонники признались, что на фото артистка выглядит очень красивой, и оставили ей десятки комплиментов.

"Такая худышка", "Ох и красотка вы тут", "Горячая девушка", "Самая горячая и сексуальная девушка в Украине", - писали юзеры.

Анастасия Кумейко покрасовалась в нижнем белье / instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко эротично подвигалась в полупрозрачном платье.