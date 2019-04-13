Участница Танцев со звездами покорила сеть фото в полупрозрачном нижнем белье

Знаменитость покрасовалась в комплекте от украинского бренда Zhilyova Lingerie.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу Танцы со звездами DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала фанатов новым откровенным фото.
Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном кружевном нижнем бель, сером тренче и бордовых кроссовках.
"Ну и погодка. Все взяла, а зонтик забыла", - шутливо подписала фото Кумейко.
Поклонники признались, что на фото артистка выглядит очень красивой, и оставили ей десятки комплиментов.
"Такая худышка", "Ох и красотка вы тут", "Горячая девушка", "Самая горячая и сексуальная девушка в Украине", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко эротично подвигалась в полупрозрачном платье.