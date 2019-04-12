Подловили в интимный момент: Ани Лорак и Сергей Лазарев засветились вместе на российской премии

Ани Лорак и Сергей Лазарев засветились вместе на российской премии / instagram.com/lazarevsergey

В сети появилось общее фото украинской певицы Ани Лорак и представителя России на Евровидении-2019 в Израиле Сергея Лазарева с российской премии Жара Music Awards 2019.

Фото появились на странице российского фотографа rr_photo в Instagram. Артисты на мероприятии сидели рядом за столиком, и фотограф подловил пару в пикантный момент: Лазарев очень близко наклонился к Лорак что-то прошептать на ушко.

Подписчики уже давно приписывают паре роман, и признались, что давно хотят видеть артистов вместе.

"На ушко звучат слова "I love you, my dear!", "Так хотелось бы, чтобы эти двое красивых людей были вместе", "Когда они уже поженятся", "Ухх, шикарно", - писали юзеры.

Ани Лорак и Сергея Лазарева подозревают в романе / instagram.com/rr_photo

Ани Лорак и Сергей Лазарев / instagram.com/rr_photo

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.

Ранее Ани Лорак засветила кружевное белье, опубликовано фото.