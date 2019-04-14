"Вкусная!": Слава Каминская похвасталась формами в откровенном купальнике

Слава Каминская похвасталась формами в купальнике / instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась результатом похудения.

После того, как певице удалось сбросить несколько килограмм благодаря интервальному голоданию, она устроила смелую фотосессию в купальниках. На своей странице в Instagram Слава поделилась фото, на котором она позирует в бассейне, демонстрируя шикарные формы в красном купальнике с черной полупрозрачной сеткой в зоне декольте.

"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь", - подписала фото певица.

Поклонники в комментариях засыпали артистку комплиментами, отметив, что Каминская мотивирует их становиться лучше.

"Вкусная!", "Вы та женщина, на которую хочется равняться", "Главное-сисечки", "Огооооооооо! Взгляд не отвести", "Все аппетитно", - писали юзеры.

Слава Каминская показала глубокое декольте / instagram.com/babaslavka

Ранее Слава Каминская показала пышную грудь в купальнике.