"Неужели это случилось?": известная украинская певица заинтриговала фанатов фото в свадебном платье

MamaRika покрасовалась в свадебном платье / Главред

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) взволновала поклонников фото и видео в свадебном платье.

На своей странице в Instagram артистка показала фото и видео, на которых позирует в белом платье с глубоким декольте с отстегивающейся юбкой.

"Неужели таки это случилось?", - написала в посте артистка, отметив местоположение – центральный ЗАГС.

Поклонники признались, что певица в образе невесты выглядит очаровательно, и позавидовали ее жениху.

"Горячая невеста", "Очень красивая", "Очаровательна!", "Самая красивая невеста", "Жениху повезло!", - писали юзеры.

Однако, как оказалось, эти фото были сделаны в рамках проекта Подиум, где участники шоу шили свадебные наряды для звезд украинского шоу-бизнеса.

Напомним, о помолвке певицы и ее возлюбленного, украинского актера и капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середы стало известно в январе 2018 года. Однако, до сих пор они не сыграли свадьбу.

Ранее MamaRika рассказала о сексе с девушкой.