"Неужели это случилось?": известная украинская певица заинтриговала фанатов фото в свадебном платье

Певица покрасовалась в белом платье с глубоким декольте.
Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) взволновала поклонников фото и видео в свадебном платье.
На своей странице в Instagram артистка показала фото и видео, на которых позирует в белом платье с глубоким декольте с отстегивающейся юбкой.
"Неужели таки это случилось?", - написала в посте артистка, отметив местоположение – центральный ЗАГС.
Поклонники признались, что певица в образе невесты выглядит очаровательно, и позавидовали ее жениху.
"Горячая невеста", "Очень красивая", "Очаровательна!", "Самая красивая невеста", "Жениху повезло!", - писали юзеры.
Однако, как оказалось, эти фото были сделаны в рамках проекта Подиум, где участники шоу шили свадебные наряды для звезд украинского шоу-бизнеса.
Напомним, о помолвке певицы и ее возлюбленного, украинского актера и капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середы стало известно в январе 2018 года. Однако, до сих пор они не сыграли свадьбу.
Ранее MamaRika рассказала о сексе с девушкой.