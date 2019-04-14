Беременная жена Венсана Касселя снялась полностью голой: пикантные фото

Беременная жена 52-летнего актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки снялась для французского журнала Photo в откровенной фотосессии.

Обнаженным фото будущая мама поделилась на своей странице в Instagram. 22-летняя красавица откровенно продемонстрировала свой округлый животик, а пышную грудь, которая уже не помещается в ее ладони, слегка прикрыла руками.

На других фото она снялась в длинных платьях, акцентируя внимание на свой округлый живот.

Отметим, что Кассель уже воспитывает двоих детей, рожденных от Моники Белуччи – дочерей Дэва (родилась в 2004 году) и Леони (родилась в 2010 году), а для Кунаки это первый ребенок.

Напомним, пара встречалась с 2015 года, впервые вышли в свет вместе в ноябре 2016 года в Париже на шоу Victoria's Secret. 24 августа 2018 года Кунаки и Кассель поженились.