"Пугачева пахла сексом": Челобанов рассказал об интиме с Примадонной

Сергей Челобанов и Алла Пугачева / Скриншот

Музыкант Сергей Челобанов рассказал подробности об отношениях с певицей Аллой Пугачевой.

По его словам, партнеры полностью устраивали друг друга в постели.

"Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом", - цитирует Челобанова Стархит.

На вопрос о том, какова певица в постели, Челобанов поднял большой палец вверх. Он также подчеркнул, что между ними были "не только чувства", но и "звериный инстинкт".

"Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице помада, но не уверен, что помада Аллы — там присутствовала еще одна женщина. Помню, мы крепко выпили за знакомство. Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу", — поделился откровениями Челобанов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Челобанов попал в наркоклинику.