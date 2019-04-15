В Сеть выложили "скандально-вульгарный" клип Пугачевой на хит Айсберг

Алла Пугачева во времена СССР / 24smi.org

Гостелерадиофонд России сделал достоянием общественности клип Аллы Пугачевой на легендарный шлягер Айсберг (музыка - Игорь Николаев, текст - Лидия Козлова) в оригинальном и хорошим качестве.

Видео было размещено на YouTube к 70-летнему юбилею певицы, который она празднует 15 апреля.

В Сети клип ранее публиковался неоднократно, но с некачественным изображением – записанным с телевизора.

По данным журналистов, после премьеры клипа в 1984-м руководящие чины Ленинградского телевидения посчитали его "слишком вульгарным". Ролик долго не транслировался в эфире.

Клип снимался зимой в Сочи. По сюжету, героиню Пугачевой везет на санках неизвестный человек. По пути певица ложится на спину — такая поза и вызвала недовольство телевизионных чинов.

Напомним, ранее стало известно, в какую примерно сумму "встанет" юбилейный банкет Аллы Пугачевой. Позднее ее экс-возлюбленный, Сергей Челобанов, рассказал о своей интимной жизни с Примадонной.