"Сиси супер": Леся Никитюк эффектно продемонстрировала роскошный бюст

Леся Никитюк показала пышный бюст / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк похвалилась снимком со стильного фотосета.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото, на котором позирует лежа в платье с перьями, приоткрывающем декольте артистки. Образ Никитюк дополнила укладкой и макияжем с акцентом на глаза.

"My sweet Sunday. Люблю менять имидж, но не себя! Будьте собой!", - подписала фото ведущая.

Подписчики сравнили Лесю с куклой, расхвалив ее бюст.

"Очень эффектно!", "Прям как кукла!", "Сиси супер", "Леся Ивановна, шо за божественная красота?", "Титюни от Лесюни", - писали юзеры.

Леся Никитюк покрасовалась в стильном платье / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк ошеломила поклонников голыми фото из ванной.