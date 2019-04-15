"Сиси супер": Леся Никитюк эффектно продемонстрировала роскошный бюст

Ведущая показала снимок со смелой фотосессии.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк похвалилась снимком со стильного фотосета.
На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото, на котором позирует лежа в платье с перьями, приоткрывающем декольте артистки. Образ Никитюк дополнила укладкой и макияжем с акцентом на глаза.
"My sweet Sunday. Люблю менять имидж, но не себя! Будьте собой!", - подписала фото ведущая.
Подписчики сравнили Лесю с куклой, расхвалив ее бюст.
"Очень эффектно!", "Прям как кукла!", "Сиси супер", "Леся Ивановна, шо за божественная красота?", "Титюни от Лесюни", - писали юзеры.
Ранее Леся Никитюк ошеломила поклонников голыми фото из ванной.