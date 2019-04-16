"Слюнки текут": Анна Семенович взбудоражила сеть пикантным фото

Анна Семенович показала смелое фото / instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и фигуристка Анна Семенович похвасталась фигурой на смелом фото.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она запечатлена в черном боди, легкой накидке и в золотистых босоножках. Певица эротично закинула ножку на диван, в профиль демонстрируя свои аппетитные формы.

"Теплота в душе, передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала артистка.

Поклонники признались, что спокойно на это фото не могут смотреть, ведь оно вызывает бурю эмоций.

"Ничего себе, секси!", "Ну все при тебе, Анюта! Есть чем восхищаться мужчинам, да и женщинам... Красотка!", "Я так взбудоражился, не знаю, как теперь разбудоражиться...", "Просто слюнки текут, ммм…", "Анна, вы – праздник для глаз!", - писали юзеры.

Анна Семенович похвасталась фигурой в откровенном боди / instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович покрасовалась фигурой в стильной накидке.