В нижнем белье и с огромными крыльями: Ким Кардашьян примерила образ ангела Victoria's Secret

Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян показала оригинальный наряд с празднования Хэллоуина 2018 года.

38-летняя звезда в Instagram показала фото, на котором она позирует в кружевном нижнем белье, прозрачных стрипах и с огромными пушистыми крыльями.

"Сегодня вечером не будет эпизода Семейство Кардашьян, но в выпуске на следующей неделе покажем наши на ряды на Хэллоуин, где мы были как ангелы @victoriassecret. Есть ли предложения о том, во что я и мои сестры можем одеться в этом году?", - поинтересовалась у многочисленной аудитории светская львица.

Поклонники стали предлагать разные варианты костюмов: Ангелы Чарли, куклы Братц, принцессы Диснея, группа Spice girl.

Ким Кардашьян показала идеальное тело / instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян покрасовалась на обложке Vogue.