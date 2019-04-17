Украинская певица снялась в рекламной кампании нижнего белья: пикантные фото

17 апреля 2019, 04:02

Знаменитость показала идеальные формы.

  • Анна Добрыднева instagram.com/afight_by_reine
  • Анна Добрыднева instagram.com/afight_by_reine
  • Анна Добрыднева instagram.com/afight_by_reine
  • Анна Добрыднева instagram.com/afight_by_reine
  • Анна Добрыднева instagram.com/afight_by_reine
  • Анна Добрыднева instagram.com/afight_by_reine

Украинская певица, экс-участница группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева покрасовалась в рекламной кампании нижнего белья.

Знаменитость создала коллекцию под названием A Fight в коллаборации с брендом Reine Rouge. Певица начала заниматься боксом, и создала белье для дерзких и уверенных в себе женщин.

Поклонники Добрыдневой восхитились ее фигурой, на которой все белье сидит просто идеально.

"Аня, ты девушка огонь", "Ммм, облизать!", "Невероятно красивая девушка, фигура просто шик", "Аня, ты как всегда прекрасна! Твоя фигура самая идеальная, ты идеал красоты!", - писали юзеры.

Ранее Анна Добрыднева позировала в сексуальном белье, фото.

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Анна Добрыднева
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