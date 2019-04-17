"Сексуально и дерзко": Тина Кароль поразила сеть новым имиджем

Украинская певица Тина Кароль удивила фанатов новым образом.

На своей странице в Instagram певица показала серию фото с прямого эфира шоу Голос страны-9. Артистка для выступления с подопечными кардинально преобразилась: променяла элегантные платья на клетчатый наряд от Balmain длины мини с высокими серебряными сапогами. Вместо привычных волнистых волос, артистка примерила дерзкий парик – двухцветное каре с челкой.

Подписчики заверили певицу, что в таком образе она выглядит очень сексуально и дерзко, и ей стоит почаще появляться на публике в неожиданных нарядах.

"Инопланетянка!", "Огонь, не отвести взгляд!", "Зачем так сексуально и дерзко?", "Тиночка очень гармонична и сексуальная!", "Этот образ вам очень идет", - отреагировали фанаты.

Ранее Тина Кароль показала свое необычное увлечение.