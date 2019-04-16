"Манящая и сочная": Елена Кравец удивила сеть фото с глубоким декольте

42-летняя актриса показала фото, которое вызвало фурор в сети.
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников смелым фото.
Черно-белый снимок звезды появился на странице студии в Instagram. На нем Кравец позирует в одной белой рубашке, расстегнув пуговицы и слегка засветив грудь.
Поклонники сравнили актрису с вином, которое с каждым годом становится только лучше, и осыпали ее комплиментами.
"Все лучшее, что есть в женщине - сочетание нежности, красоты, и манящего сочного тела", "Что могу сказать - как старое вино с каждым годом вкуснее", "Волшебная!", "Немного откровения!", - писали юзеры.
Ранее Елена Кравец покрасовалась в дерзком образе.