"Манящая и сочная": Елена Кравец удивила сеть фото с глубоким декольте

Елена Кравец показала смелое фото / Фото: Квартал 95

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников смелым фото.

Черно-белый снимок звезды появился на странице студии в Instagram. На нем Кравец позирует в одной белой рубашке, расстегнув пуговицы и слегка засветив грудь.

Поклонники сравнили актрису с вином, которое с каждым годом становится только лучше, и осыпали ее комплиментами.

"Все лучшее, что есть в женщине - сочетание нежности, красоты, и манящего сочного тела", "Что могу сказать - как старое вино с каждым годом вкуснее", "Волшебная!", "Немного откровения!", - писали юзеры.

Елена Кравец похвасталась глубоким декольте / instagram.com/kvartal95ua

Ранее Елена Кравец покрасовалась в дерзком образе.