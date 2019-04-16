"Регинка раскормила?": Влад Топалов удивил сеть фото с оголенным торсом

Влад Топалов показал фото с сыном / instagram.com/vladtopalovofficial/

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, Влад Топалов удивил поклонников фото с четырехмесячным сыном Михаилом.

На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он позирует на кровати с оголенным торсом, а у него в ногах разместился Топалов-младший, показывая маленькие пяточки.

Артист пожаловался, что после появления малыша сильно поправился, в то время, ка его супруга Регина смогла похудеть на 18 килограмм.

"Папа и сын. Да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ниче, сбросим! Главное - здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!", - написал артист.

Подписчики заверили, что жирок на животе – признак того, что мужчина удачно женился, и Топалову не стоит волноваться из-за незначительного прибавления в весе.

"Нормальный мужик с сыном! Хоть кто-то честен с народом!", "Спасибо Вам за Вашу искренность, Влад! Это хорошее качество! Будьте здоровы и счастливы всей семьей!", "Регинка раскормила?", "Если мужчина жирный, значит он удачно женился. По крайней мере, так говорит мой муж", "Что-то ты перегибаешь, все ок! Женатый мужик! Зато жена ночью не потеряет в постели", - писали юзеры.

Влад Топалов признался, что заметно поправился / instagram.com/vladtopalovofficial

Ранее Влад Топалов устроил "наезд" на Регину Тодоренко и приятеля: опубликовано видео.