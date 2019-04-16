"Сиси у Бузовой-странный предмет": сеть недоумевает из-за меняющегося размера груди певицы

Грудь Ольги Бузовой озадачила сеть / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова озадачила своих поклонников и специалистов красоты постоянно меняющимся размером своей груди.

На одних снимках в Instagram певица позирует в купальнике так, что создается впечатление, что у Бузовой и вовсе груди нет, а на других фото она демонстрирует аппетитные формы.

Специалист Мастерской красоты Анастасия Николаева в комментарии изданию Дни.ру. призналась, что тоже заметила метаморфозы груди певицы, и советует ей уже определиться: принимает ли она себя с таким размером, либо пускай делает пластическую операцию.

"На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю, ей стоит все-таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественный резонанс. Даже если она ее сделает, все будут обсуждать уже большую грудь, ее вид и форму. На самом деле, саму идею не делать операцию и не быть как все, я готова поддержать. Если человек чувствует себя гармонично в своем теле и его все устраивает, к чему эти вмешательства? Дань моде?", - считает специалист.

В комментариях к фото Бузовой с естественным размером груди и с увеличенным, поклонники признались, что "просекли" лайфхак Бузовой, как сделать для фото грудь больше – нужно просто повернуться боком, и постараться незаметно сжать ее руками.

"Сиси у Бузовой-странный предмет: они как бы есть, но тут же их нет", "У нее все-таки есть грудь?", "Это у тебя грудь? Удивило, честно, на предыдущих фото ее не было…", "Гениально сжимать сиськи, чтобы они казались больше", "А где сиськи-то?", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова разозлила фанов вульгарной позой.