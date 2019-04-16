"Хороши сиси": в Сети захвалили соблазнительные фото Ольги Сумской

Ольга Сумская показала архивные соблазнительные фото / Главред

Актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями, на которых запечатлена в нарядах с глубоким декольте.

Артистка разместила соблазнительные снимки на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

На фото Сумская запечатлена с распущенными волосами, в центре внимания оказалась ее грудь.

"Немного воспоминаний…", — подписала снимки актриса.

Фото похвалили ряд интернет-пользователи. "Хороши сиси", — отметил aleksei_koldaev.odessa. "Просто красавица", — считает kucmanovaliana. "Натуральная красотка", — поделилась мнением ms.lila.

Напомним, в конце сентября 2018 года Ольга Сумская сообщила, что принимала участие в съемках клипа певца Олега Винника на песню "Роксолана" (актриса сыграла главную роль в одноименном телесериале).