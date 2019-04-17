"Отличные секси-сиси": солистка НеАнгелов похвасталась сексуальной грудью

Слава Каминская похвасталась сексуальной грудью / Instagram Славы Каминской

Украинская певица, участница группы НеАнгелы Слава Каминская похвасталась сексуальной грудью.

У себя в Instagram она запостила соблазнительный снимок, для которого позировала в откровенном платье с очень смелым декольте.

"На злобу дня. Для тех, кто еще не выговорился, прошу к столу", — прокомментировала она демонстрацию своей пышной груди.

Комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать. В комментариях люди пишут: "Шикарная женщина! Отличные секси-сиси", "Сиси огонь!", "А что говорить, выглядите красиво… Красиво, как кукла Барби", "Бл*, какая ты красивая", "Какая грудь красивая, ух" и т.п.

Ранее Слава Каминская похвасталась формами в откровенном купальнике. Певица примерила сексуальный пляжный образ.

Также Слава Каминская показала пышную грудь в купальнике. Певица покрасовалась в пляжном наряде с леопардовым принтом.

Правда, перед этим Слава Каминская шокировала фанатов истощенным видом. Певица перестаралась с похудением, считают фанаты.