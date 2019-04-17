Девушка дня Instagram: двойник Анджелины Джоли Мара Тайген

Мара Тайген - известная калифорнийская супер-модель, представляющая агентство Wilhelmina. Девушка родилась 23 августа 1994 года в Лас-Вегасе, штат Невада.

В 2013 году Мара впервые прошлась по подиуму, с тех пор она сотрудничала с таким дизайнером, как Майкл Костелло, и была представлена на страницах популярного издания Sports Illustrated.

Тейген также известна своим сходством с одной из самых сексуальных женщин на планете - Анджелиной Джоли. Она также является хорошим другом модели и звезды реалити-шоу Кайли Дженнер.