"Медсестра с пятым размером бюста": Анна Семенович покрасовалась в эротическом мини-платье

Анна Семенович покрасовалась в пикантном образе медсестры / instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и фигуристка Анна Семенович взбудоражила поклонников новым образом сексуальной медсестры.

На своей странице в Instagram 39-летняя секс-бомба показала серию снимков, на которых она позирует в синем мини-платье, которое подчеркнуло ее пышные формы, и оголило постройневшие ножки.

"Спели, станцевали, но можем еще кого-то подлечить. Кому укольчик?", - игриво поинтересовалась певица.

Поклонники наперебой стали заверять, что хотят быть пациентами такой сексуальной медсестры, и готовы принимать уколы хоть по три раза в день.

"Когда медсестра Анна с пятым размером бюста измеряет пульс, то он у больного почему-то никогда не бывает нормальным", "Анечка, согласен даже на уколы витаминов, причем всех видов и 3 раза в день!", "У меня давление от Вашей красоты поднялось", - писали юзеры.

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