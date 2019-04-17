Ани Лорак в мятом костюме сверкнула голыми сосками

Ани Лорак сфотографировалась без бюстгальтера / Instagram Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, похвасталась фотографией с отдыха в Дубае.

На снимке Лорак позирует с растрепанными волосам и в солнцезащитных очках. Одета она в коралловый комбинезон. Причем заметно, что Ани сфотографировалась без бюстгальтера, и ткань костюма обрисовывает соски.

"А чё она в мятом костюме?" – обратила внимание на состояние ткани svetakhomutskaya.

Другие поклонники оценили внешний вид певицы, заодно рассыпавшись в комплиментах по поводу новой песни Лорак, клип на которую она презентовала 16 апреля.

"Какая ты секси", – пишет gold000011111.

"Королиночка, однозначно, что Вы после развода выглядите на пятерочку", – добавляет pavelpinkovsky.

"Все будет хорошо! Хорошо выглядите, только немного грустная!" – волнуется aisuluu16.11.

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата – его в конце июля 2018-го заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

Напомним, в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности. Как оказалось, пара давно не жила вместе.