Звезда Ранеток снялась топлес в пикантной фотосессии

Экс-солистка группы Ранетки Женя Огурцова поразила сеть откровенной фотосессией.

На своей странице в Instagram 29-летняя знаменитость поделилась пикантными фото, на которых она позирует на кровати в кружевном пеньюаре и трусах, засветив соски. Также певица смело разделась топлес, прикрыв грудь рукой.

Поклонники восхитились формами артистки, назвав ее амазонкой.

"Вот это фото! Такая волшебно-нежная", "Первобытная страсть", "Ты слишком горяча", "Амазонка", - писали юзеры.

Ранее в Москве был жестоко избит звезда "Ранеток" и "Кадетов".