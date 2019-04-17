Топлес и в обтягивающих лосинах: Маша Ефросинина осмелилась раздеться для фото

Маша Ефросинина удивила сеть пикантным фото / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила сеть неожиданным откровенным фото.

Смелый снимок ведущей появился на странице интернет-магазина Kasta в Instagram. На фото Ефросинина позирует топлес в обтягивающих лосинах лавандового цвета и с повязкой для сна на голове.

Ведущая снялась в рекламной кампании своего бренда домашней одежды Mashsh (в названии сплелись имя создательницы и звук shsh). Ефросинина создала коллекцию из 34 единиц одежды со своими единомышленниками - бизнес-партнером Оксаной Нечипоренко и дизайнером Машей Бех.

Маша Ефросинина позировала топлес / instagram.com/kasta.ua

Ранее Маша Ефросинина попала под шквал критики из-за "ЗЕленого" платья.