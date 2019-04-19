В джинсовой куртке на голое тело: 52-летняя Холли Берри удивила сеть пикантным фото

Актриса взволновала фанатов сексуальным снимком.
Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", покорила сеть откровенным фото.
На снимке, который 52-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она запечатлена в джинсовой куртке на голое тело и высоких черных трусах.
Поклонники оценили смелое фото актрисы в более чем 200 тысяч лайков, отметив, что роскошной фигуре Берри могут позавидовать и 20-летние девушки.
Ранее Холли Берри покорила сеть откровенным фото.