В джинсовой куртке на голое тело: 52-летняя Холли Берри удивила сеть пикантным фото

19 апреля 2019, 02:01

Актриса взволновала фанатов сексуальным снимком.

Холли Берри
Холли Берри похвасталась аппетитной фигурой / instagram.com/halleberry

Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", покорила сеть откровенным фото.

На снимке, который 52-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она запечатлена в джинсовой куртке на голое тело и высоких черных трусах.

Поклонники оценили смелое фото актрисы в более чем 200 тысяч лайков, отметив, что роскошной фигуре Берри могут позавидовать и 20-летние  девушки.

Холли Берри
Холли Берри покорила сеть смелым фото без бюстгальтера / instagram.com/halleberry

Ранее Холли Берри покорила сеть откровенным фото.

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Холли Берри
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