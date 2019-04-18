"Иди голову лечи!": Алексей Панин разозлил сеть серией голых фото с подругой

Алексей Панин вновь эпатировал публику голыми фото / instagram.com/alexeypanin777

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин нарвался на жесткую критику от пользователей сети из-за фотосессии в стиле ню.

На своей странице в Instagram 41-летний артист решил поделиться архивными фото, сделанными на отдыхе в Крыму: актер обнажился на нудистском пляже в Симеизе, и голыми снимками из ванной комнаты.

"Пусть у вас взорвется мозг!", - подписал фото Панин.

Подписчики возмутились таким пошлым фото, посоветовав ему обратиться к психотерапевту из-за постоянного желания привлечь к себе внимание голыми снимками.

"Когда больше нечем привлечь внимание...", "Опять голый, п*здец", "Панин, иди голову лечи!", "Два татуированных дрища", "Уже мало осталось… Скоро член покажет", "Панин как был, так и остался… Фу, мерзость", - писали юзеры.

Ранее Алексей Панин жестко прошелся по россиянам.